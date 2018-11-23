Öğretmenler dart attı

Balıkesir'in Havran İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Havran Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği “24 Kasım Öğretmenler Günü Dart Turnuvası” yapılan mücadelelerin ardından sona erdi.

Kaymakam Şeref Aydın ve Havran İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu' nun açılış karşılaşmasını yaptığı turnuva renkli anlara sahne oldu. Kaymakam Şeref Aydın “Böylesi faaliyetlere aktif katılımının öğretmenler arası birlik ve beraberliği artırarak Havran' da görev yapan öğretmenlerin daha uyumlu çalışabilmeleri adına birbirleriyle kaynaşmasına yardımcı olacaktır. Turnuvaya katılan tüm öğretmenleri tebrik ediyor başarılı çalışmalar diliyorum.”

Kaymakam ve Havran İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu turnuva sonrası minikler kategorisi jimnastik kursunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle keyifle sohbet eden Kaymakam Aydın kurs öğretmeni Mahir Şenol'dan bilgi aldıktan sonra spor salonundan ayrıldı. Dart turnuvası sonucu dereceye giren öğretmenler ödüllerini 24 Kasım Öğretmenler günü programında alacaklar.