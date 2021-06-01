Öğretmenlerden GameTube projesi

Erdek'te 18 Eylül Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Nuray Acıpayam ile Karşıyaka Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Duygu Taçyıldız Doğantekin'in ortak yürüttüğü e-Twinning projesi kapsamında uygulanan GameTube projesi hazırlandı. Aralarında yabancı ortakların da bulunduğu proje Türkiye'den 8, Ukrayna'dan 1, İtalya'dan 2, Romanya'dan 1 ve İspanya'dan 1 ortak okul ile yürütülüyor.

Projenin maksadı, öğrencilerin web araçlarını kullanarak ortak ürünler oluşturmalarını sağlamak ve öğrencilerin sorumluluk duygularını pekiştirmek olarak açıklandı.