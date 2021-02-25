Öğretmenlerden İngilizce konuşma seferberliği

Balıkesir Kurtdereli Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmenlerinden Gülden Mutlu ve Altınoluk Fikriye Mehmet Elberk Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmenlerinden Gülizar Belkıs Gürsoy, e-Twinning - Speak Out projesiyle öğrencilere ingilizce dersini daha eğlenceli hale getirdiler. Pandemi nedeniyle yüzyüze eğitim göremeyen öğrencilere motivasyon sağlamak amacıyla gerçekleştirilen projeye Romanya'dan 2, Türkiye'den de 6 olmak üzere toplamda 8 Öğretmen daha katıldı. Proje kapsamında 10 okuldaki yaklaşık 70 öğrenciye Zoom üzerinden konuşma etkinlikleri, ingilizce oyunlar ve eğitici seminerler düzenlenirken, Web 2.0 araçları üzerinden ise öğretmen ve öğrencilere ait oluşturulan avatarlar ile dersler daha eğlenceli hale geldi.

Bir çok öğrenci ingilizce konuşma pratiğini bu projeyle daha çabuk geliştirirken, İngilizce Öğretmenleri Ayşegül Can, Yelda Ercan, Benay İçkin, Melek Danalıoğlu, Neslihan Terzi, Dariana Andrisan, Mariela Gabriela Baba ve Aslı Şimşir de projeye katıldıktan dolayı mutlu olduklarını dile getirdiler.