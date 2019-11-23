Öğretmenlerden şiir ve müzik dinletisi

Erdek'te görev yapan müzik bölümü öğretmenleri tarafından şiir ve müzik dinletisi sunumu gerçekleştirdi.

Erdek Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda akşamı düzenlenen programda, müzik öğretmenlerinin sunduğu şiir ve müzik dinletisi oldukça coşkulu ve keyifliydi. Müzik Öğretmenleri eşliğinde sunulan şiirler ve aralarında seslendirilen şarkılardan oluşan programa ilçe de görev yapan öğretmenleri katıldı. Oldukça keyifli geçen gösteriyi izleyen öğretmenlerin, böyle bir organizasyondan büyük mutluluk duydukları gözlenirken, program bitiminde Erdek Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz, teşekkür konuşmasını yaparak öğretmenlere çiçek takdim etti.