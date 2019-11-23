İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Öğretmenlerden şiir ve müzik dinletisi

Erdek’te görev yapan müzik bölümü öğretmenleri tarafından şiir ve müzik dinletisi sunumu gerçekleştirdi.

Erdek'te görev yapan müzik bölümü öğretmenleri tarafından şiir ve müzik dinletisi sunumu gerçekleştirdi.


Erdek Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda akşamı düzenlenen programda, müzik öğretmenlerinin sunduğu şiir ve müzik dinletisi oldukça coşkulu ve keyifliydi. Müzik Öğretmenleri eşliğinde sunulan şiirler ve aralarında seslendirilen şarkılardan oluşan programa ilçe de görev yapan öğretmenleri katıldı. Oldukça keyifli geçen gösteriyi izleyen öğretmenlerin, böyle bir organizasyondan büyük mutluluk duydukları gözlenirken, program bitiminde Erdek Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz, teşekkür konuşmasını yaparak öğretmenlere çiçek takdim etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.