İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Öğretmenlerden UEFA'ya tepki selamı

Balıkesir’de Plevne İlkokulu öğretmenleri, UEFA’nın milli takım için açmış olduğu soruşturmaya tepki olarak selam durdular.

Balıkesir'de Plevne İlkokulu öğretmenleri, UEFA'nın milli takım için açmış olduğu soruşturmaya tepki olarak selam durdular.


Balıkesir Altıeylül Plevne İlkokulu öğretmenleri ve öğrencileri Suriye'nin kuzeyine barış ve huzurun gelmesi için Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na katılan tüm Mehmetçiklere asker selamı gönderdi.


Altıeylül ilçesinde eğitim veren Plevne İlkokulu öğretmenleri Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlerimize asker selamı yolladı. Plevne İlkokulu Müdürü Cevat Sarp yaptığı açıklamada, "Kalbimiz ve dualarımız Mehmetçiğimizle, Allah yar ve yardımcıları olsun. Gazamız mübarek olsun. Ayağınıza taş değmesin. Fransa milli maçında sonra milli takım oyuncularımızın yaptığı asker selamından dolayı Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA) açmış olduğu soruşturma nedeniyle milli takım futbolcularının yanında olduğumuzu göstermek istedik" şeklinde konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.