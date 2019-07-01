Öğretmenlere ‘Okul Aile Birliği Geliştirme Eğitimi” verildi

Erdek İlçe Milli eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan okul öncesi ve sınıf öğretmenlerine ‘Okul Aile İşbirliği Geliştirme Programı Eğitimi' kursu verildi.

Milli Eğitim Bakanlığınca, 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda öğretmenlerin mesleki alan ve gelişimlerinin desteklenmesi bilgi, beceri, değer ve farkındalıklarını artırmak amacıyla ülke genelinde olduğu gibi Erdek'te de öğretmenlere "Okul Aile İşbirliği Geliştirme Programı Eğitimi " kursu verildi. Erdek'te görev yapan okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinin katıldığı kurs 6 gün devam etti. Eğitim yöneticileri Filiz Mutlu, Gülşah Adın Şenol ve Eğitim görevlileri Gamze Tetik, Mücella Ödemiş tarafından verilen kursa 4 grup halinde 107 öğretmen katıldı.