Öğretmenleri yazdı, öğrenciler oynadı

Balıkesir'in Manyas ilçesi Akçaova Mahallesi Ortaokulu öğretmenlerinin yazdığı, öğrencilerinin oynadığı teknoloji bağımlılığını konu eden oyuna sizi ve tiyatro sanatçıları Bartu Küçükçağlayan ve Feyyaz Yiğit sürpriz yaparak, oyuna dahil oldular.

Kırsal Akçaova Ortaokulu öğrencileri ilçe genelinde sahneledikleri oyunu il genelindeki ilçelerde de oynamaya hazırlanıyor. Teknoloji bağımlılığını konu eden bir saat süreli tek perdeli oyunun yazarlığını ve sahnelenme görevini Akçaova Ortaokulu Türkçe öğretmenleri Onur Dirik ve Yakup Sipahi yaptı.

16 öğrencinin rol aldığı oyunda “Z kuşağı “gençliğin teknolojiye olan bağımlılığı konu edildiği belirtildi. Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya ve eşinin de izlediği oyun sonrası Kaymakam Kaya rol alan öğrenciler ile tiyatronun senaryo yazarı öğretmenleri ve Akçaova Ortaokulu Müdürü Erol Kuş'u tebrik ederek “Bugün bize güzel bir görsel şölen sundular. Güzel hazırlanmışlar, büyük bir çaba ile bu işin arkasındalar, bu arada güzel bir sürprizle karşılaştık, sanatçılar aramızdalar, güzel bir sürpriz oldu” dedi.

Öğrencilerin oyunlarının bir kısmında sahnede onlara eşlik eden sanatçı Bartu Küçükçağlayan ise “Sürpriz yapmaya geldik ama, onlar bize sürpriz yaptılar, muhteşem bir oyunla ”Okul Müdürü Erol Kuş, öğrencilerinin Gönen'de ki öğrencilere oyunu sergilemeye başladıklarını, sırasıyla diğer ilçelerde de oyunu sergilemeye hazırlandıklarını hedeflerinin 10 bin öğrenciye ulaşmak olduğunu” söyledi.