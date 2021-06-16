İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Oğulları tarafından öldürülen anne ve baba toprağa verildi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde oğulları tarafından vahşice öldürülen çift toprağa verildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde oğulları tarafından vahşice öldürülen çift toprağa verildi.


Cennetayağı Mahallesinde evlerinde oğulları tarafından öldürülen Sevgi D. ve eşi Şenol D, Bursa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından Edremit İlçesine getirildi. Edremit'in kırsal Bostancı Mahallesinde köy cami önünde yakınlarından helallik alındı. Daha sonra Bostancı Mezarlığı önünde oğulları tarafından öldürülen çiftin cenaze namazları kılındı. Sevgi D. ve eşi Şenol D.'nin cenaze namazlarına sevenleri, yakınları ve akrabaları katıldı. Cenazeler Bostancı Kabristanında aile mezarlığına defnedildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.