Oğuzhan Koç, Sahne 10'da

Balıkesir'in alışveriş, yaşam ve buluşma merkezi Esas 10 Burda AVM, sevilen pop müzik sanatçısı Oğuzhan Koç konseri ile ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatacak. 6 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da Sahne 10'da Balıkesirlileri Oğuzhan Koç'un sevilen şarkıları ile buluşturacak 10 Burda AVM, keyifli ve müzik dolu dakikalara ev sahipliği yapacak. Oğuzhan Koç konserinin hemen akabinde ise popüler şarkıların farklı versiyonlarının dinlenebileceği DJ Performans ile kulakların pası silinecek. 10 Burda AVM, tüm Balıkesirlileri müzik ve keyif dolu Oğuzhan Koç konserine davet etti.