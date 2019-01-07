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Okan Alkan, 2 yıl daha Balıkesirspor Baltok'ta

Balıkesirspor Baltok iç transferde defans oyuncusu Okan Alkan ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.


Okan Alkan, Balkes'e imza attı. Sözleşmesi 31 Mayıs 2019'da sona erecek olan başarılı futbolcu ile yeniden anlaşan Balıkesirspor Baltok, 2 yıllık sözleşme imzaladı. 5 yıldır Balıkesirspor forması giyen Okan Alkan kırmızı-beyazlı forma altında 98 maça çıkarken, 2 gol, 8 asistlik performans sergiledi. Okan, bu sezon 14'ü lig, 2'si kupa olmak üzere 16 maçta forma giyerken, bu maçlarda 1 gol atıp 2 de asist yaptı.


Okan Alkan bu sözleşme ile birlikte Balıkesirspor tarihinin en uzun süre forma giyen isimleri arasında yer almış olacak. Tecrübeli oyuncu, eğer sözleşmesi bitene kadar kulüpte kalırsa 7 yıl Balıkesir ekibinin forması giymiş olacak.

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