Okay öğretmen, milli fantastik bilim kurgu kitabı yazdı

Balıkesir'de öğretmenlik yapan Tuncay Okay'ın ilk kitabı olan 'Boyut Hırsızı 719-1071' eseri Milli Eğitime bağlı bazı okullarda okutulma kararı alındı.

Tuncay Okay kitabında Türk tarihinin, milli ve manevi değerlerini fantastik bir şekilde anlatıyor. Okay, yazdığı fantastik bilim kurgu kitabı hakkında şu bilgileri verdi. Okay, “Son yıllarda özellikle gençlerimize yönelik ülkemizde yayınlanan kitaplarda fantastik-bilim kurgu ve uygunsuz içeriğin yer aldığı içeriğe şahit olmaktayız. Kitapçılarda sıklıkla görülen ve yüz binlerce satış rakamına ulaşan bu kitapların geleceğimizin teminatı olacak çocuklarımıza ve gençlerimize bu ülkenin milli ve manevi değerlerini değil ithal edilen bir kültürün dayatmasını vermeye çalıştığını görmekteyiz. Çok tanrılı dinlerin ön planda olduğu veya yaradan kavramının olmadığı birçok fantastik kitap ne yazık ki ülkemizde çok satanlar listesinde yer almaktadır. Özellikle bazı yayınevlerinin çok uygun fiyatlara marketlerde dahi sunduğu kitaplar gençlerimizin sadece kişisel gelişimini değil uygunsuz içerikten dolayı kültürel gelişimini de olumsuz etkilemektedir. Milli ve manevi değerlerin yok sayıldığı bu kitaplar gün geçtikçe de artmaktadır. Bu kültürel yıkım geleceğimizi de olumsuz etkileyecektir” dedi.

Okay: “Türk tarihini anlatan fantastik bir kitap”

Okay sözlerinin devamında "Türk tarihini, milli ve manevi değerlerimizi fantastik bir şekilde nasıl verebileceğim" diyerek bu kitabı hazırladığını belirterek, “İşte Boyut Hırsızı serisinin ilk kitabı olan Boyut Hırsızı 719-1071 isimli bu kitap bu gereklilikten dolayı yazıldı. 'En azından ben ne yapabilirim' sorusundan yola çıkıldı. Türk tarihinin, milli ve manevi değerlerimizin fantastik bir şekilde verilmeye çalışıldığı kitap önce çocuklarımızdan ve gençlerimizden alınan geri dönütlerle oluşturuldu. Sadece Balıkesir genelinde değil Türkiye'nin farklı kentlerinden öğrencilerimize kitabın ön baskısı okutulup, fikirleri alınıp, tekrar tekrar işlenerek baskıya hazır hale getirildi. Hatta çok satan yabancı kitaplar gibi seri halinde yapılması da öğrencilerimizin fikriydi. “Bu kültürel yıkımın durdurulmasında bir damla katkısı olsun” anlayışıyla yola çıkan bu kitabımın oluşumunda farklı illerde görev yapan öğretmenlerimizin de katkısı oldu. Onlara buradan çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Öğretmen Tuncay Okay, Boyut Hırsızı 719-1071 kitabının geçen hafta yayınladığını ve Afyonkarahisar merkezinde bazı okullarda öğretmenler kurulu kararıyla ayın kitabı olarak belirlenip okullarda öğrencilerle buluştuğunu belirtti.