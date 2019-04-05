Okçulukta Uluslararası Fetih Kupası Balıkesir'de

Uluslararası Fetih Kupası Balıkesir'de yapılacak.

7 Nisan'da Balıkesir'de gerçekleşecek ön elemelerde 12 şehirden 550 sporcu birincilik için yarışacak. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Okçuluk Federasyonu ve Dünya Okçuluk Federasyonu ile birlikte düzenlenen ve Türkiye'de en büyük sivil okçuluk organizasyonu olarak kabul edilen Geleneksel Fetih Kupası ön elemeleri Balıkesir'de gerçekleştirilecek. Türkiye genelinde toplam 5 bölgede yapılacak müsabakalar için Bursa, Bilecik, Kütahya, Çanakkale, Manisa, Uşak, İzmir, Aydın, Denizli, Muğla ve Burdur illerinden sporcular yarışmalara katılacak.

Geleneksel ve modern okçuluk gibi farklı disiplinleri aynı alanda buluşturan Geleneksel Fetih Kupası Balıkesir Bölgesi ön elemeleri, İsmail Akçay Atletizm Pisti'nde yapılacak elemelere 550 sporcunun katılması bekleniyor.