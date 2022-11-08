Oklar, Mili Sporcu Ayşenur Aygören anısına atıldı

Balıkesir'de trafik kazasında hayatını kaybeden Milli sporcu Ayşenur Aygören anısına düzenlenen Cumhuriyet Kupası ve Ayşenur Aygören Anma Yarışması Şehit Turgut Solak Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Milli Okçu anısına düzenlenen “Cumhuriyet Kupası ve Ayşenur Aygören Anma Yarışması” sona erdi. Yarışmanın ardından dereceye girenlere madalya ve ödülleri verildi.

Balıkesir Üniversitesi Beden Eğitimi Yüksekokulu 4. sınıf öğrencisi Ayşenur Aygören, okuluna giderken geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetmişti. Karesi Şehit Turgut Solak Spor Salonu'nda düzenlenen yarışma öncesi Ayşenur Aygören'in başarılarından bahseden Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, “11 yaşında okulunda sporcu taramasında antrenörlerimiz tarafından keşfedilen yetenekli sporcumuz uzun yıllar sayısız yarışmalara katılarak başarılar elde etti. Okçuluk branşında genç bayanlarda Türkiye 3.'sü oldu. 2018'de Antalya'da gerçekleştirilen 'Uluslararası Kahraman Bagatır Okçuluk İlkbahar Okları' yarışmasında 168 sporcunun içinde 10., Türk sporcuların içinde ise 1. olan Ayşenur, İstanbul'da Okçular Vakfında yapılan Fetih Kupasına en iyi Türk sporcusu olarak çağrıldı. Ayşenur Aygören Balıkesir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük 4. sınıf öğrencisi ve Balıkesir Gençlik Spor Kulübü sporcusu olarak okçuluk branşında spor hayatına devam ediyordu. Trafik kazası sonucu genç yaşta kaybettiğimiz sporcumuz Ayşenur Aygören'i rahmetle anıyoruz" dedi.

Törene sporcuların yanısıra Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanı Yahya Akduman, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Karesi Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adem Özalp, milli sporcu Ayşenur Aygören'in antrenörleri ve ailesi katıldı. Başarılı Milli Okçu Ayşenur Aygören'in ailesi de kızları adına düzenlenen yarışmalarda başarılı sporculara ödüllerini takdim etti. Aileye günün anısına plaket takdim edildi.