Okul arkadaşları 47 yıl aradan sonra bir araya geldi

İstanbul Selimiye Veteriner Sağlık Teknisyenleri Meslek Lisesi mezunu 34 arkadaş, 47 yıl aradan sonra Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir araya geldi. Balıkesirli veteriner sağlık teknisyenlerinin de içinde bulunduğu gurup hasret giderirken, önümüzdeki yıl Balıkesir'de buluşma kararı aldı.

Selimiye veteriner sağlık teknisyenleri Meslek Lisesinde yatılı okuyan 1972 ve 1973 yılı mezunu 34 kişi Manisa Gördesli Hasan Hüseyin Ertaş'ın öncülüğünde Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir araya geldi. 47 yıl aradan sonra bir araya gelen okul arkadaşlarından pek çoğu birbirini tanımakta zorluk çekerken, iki gün boyunca hasret giderdi ve gezilere katıldı. Balıkesir merkezden İsmail Gezgiç, Bandırma'dan Hakkı Balcı ve Edremit'ten Mustafa Duman ile Ahmet Erbaş'ında katıldığı grup, önümüzdeki yıl Balıkesir'de buluşma kararı aldı. Buluşmaya katılan meslektaşlarına teşekkür eden 1973 mezunu Hasan Hüseyin Ertaş, “İstanbul Selimiye Veteriner Sağlık Teknisyenleri Meslek Lisesinde 3 yıl yatılı okuduk. Ben mezun olalı 46 yıl oldu. Arkadaşlarımız daha sonra ön lisans programına katılarak tekniker kadrosu aldı. Arkadaşlarımızın pek çoğu yurdun değişik yerlerinden emekli oldu. Okul arkadaşlarımızla buluşalım istedik. Ulaşabildiğimiz arkadaşlarımızı davet ettik. Buluşmaya, 1972 ve 1973 mezunu 34 arkadaşımız katıldı. Pek çok arkadaşımız birbirini tanımakta zorluk çekti. Çünkü aradan 46-47 geçti. Çok güzel bir buluşma oldu. Mavi parkı ziyaret ettik. Tekne gezisi düzenledik. Bundan böyle her yıl buluşmayı kararlaştırırken, Balıkesir'den gelen arkadaşlarımda önümüzdeki buluşmanın Balıkesir'e olmasını istedi. Buluşmaya katılan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Çanakkale'den katılan 1972 mezunu Müzellif Feslihan da, “Arkadaşlarımızla 47 yıl sonra buluştuk. Bunu sağlayan Hasan Hüseyin Ertaş arkadaşımıza çok teşekkür ediyoruz. Çok sayıdaki arkadaşımızı 47 yıl aradan sonra görme şansım oldu. Önümüzdeki yıl da Balıkesir'de buluşmaya karar verdik” dedi.