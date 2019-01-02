Okul Sporları Körfez Bölgesi Kupa Töreni gerçekleştirildi

Edremit Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü kapalı spor salonunda gerçekleştirilen ödül töreninde konuşma yapan Edremit Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Fethi Bilge; “Geçtiğimiz yıllarda okul sporları kapsamında il finallerinin bitiminde Balıkesir merkezinde yapılan ödül törenleri bu yıl İl Müdürlüğümüzce genişletilerek Merkez, Körfez ve Marmara bölge grupları şeklinde tasarlanmıştır. Amacımız bu bölgelerde derece yapan sporcularımızı ödüllendirmek ve heyecanlarına ortak olmaktır. Körfez grubu beş ilçeyi içine alan Edremit, Burhaniye, Ayvalık, Havran ve Gömeç ilçesinden oluşan gruptur. Kasım ayının başında salonumuzda yapmış olduğumuz okul sporları açılış töreni başlayan müsabakalarımız bu gün oynadığımız hentbol final maçı ile 9 kategoride tamamlanmış olup ilk dörde giren 36 takımımız kupa almaya hak kazanmıştır. Diğer müsabakalarımız halen devam etmektedir. Turnuvalar boyunca bu güne kadar salonumuzda toplam 168 maç yapılmış bu maçlarda 345 hakem 172 personel görev yapmıştır” dedi. Daha sonra Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu bir konuşma yaptı.

Ödül Töreninde konuşma yapan Edremit kaymakamı Ali Sırmalı; “Bugün Körfez bölgesi okul sporları müsabakaları kupa törenini yapmanın heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Bu heyecanı bizlerle birlikte yaşadığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Güçlü yarınlar için; okuyan, düşünen, sorgulayan, kendini ifade edebilen, sporu, sanatı ve bilimi yaşam tarzı haline dönüştüren, çevreye duyarlı, öz güveni yüksek, mutlu, sağlıklı ve güçlü bir gençliğin yetişmesini sağlamak amacı ile okullar arası sportif müsabakalara büyük önem veriyoruz.

Bu kapsamda özellikle Sayın Valimiz Ersin Yazıcı'nın öncülüğünde başarıyla yürütülen Sporda Yetenek 10'la Gelecek Projesi de önem verdiğimiz projelerden biridir. Sporda Yetenek 10'la Gelecek Projesi ile çocuklarımız sporu sevmekte ve spor ile bütünleşmektedir. İlçemizde 36 proje okulunda 4896 öğrencinin katılımıyla yürütülen proje kapsamında öğrencilerimizin başarıları da katlanarak artmıştır. İlçemizde yürütülen projeye ilgi üst seviyede olup; her geçen gün kurslara katılan öğrenci sayımız artmaktadır.

İlçemizde çocuklarımızın sporu seven, sağlıklı ve hareketli bireyler olarak yetişebilmeleri için var gücümüzle çalışma gayreti içerisindeyiz. Bu nedenle ilimizde bu projeyi başlatarak öğrencilerimizi sporla buluşturan Sayın Valimiz Ersin Yazıcı'ya ve bugün gerçekleştirdiğimiz kupa töreninde öğrencilerimizi sporla buluşturan Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne, müsabakaları organize eden Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne, müsabakaların gerçekleştirilmesine katkı sağlayan Edremit Belediyesine, müsabakalara katılan okul müdürlüklerine, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, müsabakalarda görev alan hakemlere ve diğer personele teşekkür ederim. Bu müsabakalar boyunca ilçemizde centilmence maçlar yapıldı. Ben tüm sporculara teşekkür ediyorum. Dereceye giren takımlarımıza bundan sonra il finalinde başarılar diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından okullar arası sportif müsabakalar kupa törenine geçilerek, çeşitli spor branşlarında mücadele ederek başarılı bulunan gruplara kupaları ilçe protokolünün katılımı ile takdim edildi.

Balıkesir Okul Sporları İl Tertip Komitesi tarafından düzenlenen Balıkesir Körfez Bölgesi Kupa Törenine; Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Belediye Başkanı Kamil Saka, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda genç sporcu katıldı