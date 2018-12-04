Okulda çocuklara istismara karşı eğitim verildi

Altıeylül Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi ve Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında yürütülen proje kapsamında Altıeylül kırsal mahallesi olan Konakpınar'da taşımalı eğitim veren Konakpınar İlkokulu'nda 3 ve 4. sınıf öğrencilerine eğitim verildi.

'Çocuk Hakları', 'Çocukların İhmal ve İstismardan Korunması', 'Engellilerle Empati ve Haklarımızı Savunuyoruz' eğitimleri alan çocuklar eğitimin son gününde hazırlanan pankartlara boya ile el baskısı yaptı.

4 hafta süren eğitim hakkında bilgiler veren proje sorumlusu Özge Özalp Güneri çocuk istismarının önüne geçilmesi için böyle bir projeyi başlattıklarını belirtti. Aynı zamanda projenin mimarı olan Güneri çocukların kendi mahremiyet ve sınırlarını bilmeleri gerektiğinin altını çizerken sözlerinin devamında, “Altıeylül Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak geçen dönem, çocuklarımızın ihmal ve istismarına karşı bilgilendirme projesini başlattık. Çünkü çocuklarımız bizim için çok önemli. Projeye başlamak için öncelikle kırsal mahallerimizde ki okulları tercih ettik. Altıeylül Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi ve Altıeylül MEM olarak ‘Çocuk İstismarını Önleme ve Bilgilendirme' adı altında başladığımız projemize bu dönem de devam ediyoruz. Necatibey Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği okuyan öğrencilerle birlikte çocuklarımıza 1,5 ay boyunca etkinlikler yaptırdık. Bu etkinliklerde, çocuk hakları ve çocuk istismarı konularında çizgi film izleme, kitaplar okuma eğitiminin yanı sıra ‘engellilerle empati' eğitimi de verildi. Örneğin; Gözler kapatılarak tahtada resim çizmelerini istedik öğrencilerimizden. Bu hafta da çocuk hakları konusunda farkındalık oluşturulması adına bir pankart hazırladık. Onu boyayacaklar. Bu konu ile ilgili veliler ve eğitimcilerimize de ayrıca bilgilendirme yapıyoruz. Bu konuda eğitim fakültelerindeki hocalarımızdan da destek alıyoruz. Kırsal mahalle okullarındaki eğitimler bittiğinde merkezdeki okullarımızla projeyi tamamlamayı düşünüyoruz” dedi.