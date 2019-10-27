Okullar arası futbol turnuvası sona erdi

Turnuva, Erdek 18 Eylül Stadı'nda yer alan halı sahada yapıldı. Turnuva, Ortaokullar arası kızlar, Ortaokullar arası erkekler ve Liseler arası erkek futbol kategorilerinde gerçekleştirildi.

3 hafta süren turnuvada derece giren takımlar:

Ortaokul kızlar arası: 1. Nerime Yüksel Ortaokulu, 2. İmam Hatip Ortaokulu, 3. Muzaffer Gürer Ortaokulu oldu. Ortaokul 5. ve 6. sınıflar erkekler arası turnuvada: 1. Nerime Yüksel Ortaokulu, 2. Karşıyaka Ortaokulu, 3. 18 Eylül Ortaokulu oldu. Liselerarası futbol turnuvasında: 1. Erdek Anadolu Lisesi, 2. Kapıdağ MTA Lisesi, 3. Karşıyaka ÇPA Lisesi oldu. Dereceye giren takımlara kupaları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama töreninde verilecek.