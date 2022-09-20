İhlas Haber Ajansı

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Okulların ilk haftası değerlendirildi

Balıkesir’in Havran ilçesinde eğitim öğretim yılının ilk haftası gerçekleştirilen toplantı ile değerlendirildi.

Balıkesir'in Havran ilçesinde eğitim öğretim yılının ilk haftası gerçekleştirilen toplantı ile değerlendirildi.


2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk haftasının değerlendirilmesi, ortaya çıkan sorunlara çözüm üretilmesi ve gerekli önlemlerin alınması konusunda Havran Kaymakamı Enver Özderin başkanlığında Sekizeylül Ortaokulu Konferans Salonunda toplantı yapıldı. Toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Fesih Vural ile Havrandaki okullarda görev yapan tüm müdür, müdür yardımcısı ve müdür yetkili öğretmenler katıldı.

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