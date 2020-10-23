İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Okulu bıraktı, Azerbaycan'da şehit oldu

Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde okuyan ve 2019’da kaydını sildirerek vatan toprağını savunmak için Azerbaycan’a giden öğrenci şehit düştü.

Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde okuyan ve 2019'da kaydını sildirerek vatan toprağını savunmak için Azerbaycan'a giden öğrenci şehit düştü.


2019 yılında Balıkesir Üniversitesi, Mühendislik Fakültesinde Makina Mühendisliği bölümünü okuyan Mammadagha Safarov, Azerbaycan´da şehit düştü. 2019 yılında askere gitmek için okul kaydını sildiren Safarov´un şehadet haberi sevenlerini üzdü.


Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş sosyal medya hesabından Ermenistan'ı kınayarak, "Mühendislik Fakültesi öğrencimiz Mammadagha Safarov kendi isteği ile kaydını sildirmiş ve topraklarını savunmak için Azerbaycan'a dönmüştür. Vatanı için şehit olmuştur. Azerbaycanlı öğrencimize Allah´tan rahmet diliyorum. Ruhu şâd, mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun. Terör devleti Ermenistan´ı şiddetle lanetliyorum. Yanındayız CanAzerbaycan" ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.