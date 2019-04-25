Okulun koridorlarında “Fen Bilimleri Sergisi”

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Bandırma Anadolu Lisesi, fizik, kimya, biyoloji öğretmenleri tarafından BENGİ Projesi kapsamında Fen Bilimleri sergisi düzenledi.

Bandırma Anadolu Lisesi, koridorlarında fen bilimleri sergisi düzenledi. İki gün boyunca açık olan fuarda birbirinden farklı projeler sergileniyor. Fuarın açılışına, Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, İlçe Milli eğitim Müdürü Mutlu Aslan, Şube Müdürleri ve kurum müdürleri katıldı. Fizik, kimya, biyoloji öğretmenleri tarafından BENGİ Projesi kapsamında Fen Bilimleri sergisine ilgi yoğundu. Sergide 300 öğrencinin fizik, kimya, biyoloji derslerinde ders içi ve ders dışı yaptıkları eserler sergilendi.

“300 öğrencimizin eserleri sergileniyor”

Okul Müdür Yardımcısı Âdem Karaçelik “ 4 yılda katıldığımız tasarla yap-uçur Türkiye geneli uçak yarışması ve drone yarışması ile ilgili ürünleri standa yer verdik. Bu uçaklar Türkiye genelinde derece almıştır. Tamamı öğrencilerimizin tasarladıkları ürünlerdir. Aynı zamanda örencilerimiz elektrikli araba çalışması var. Aracımızın geliştirme süreci devam etmektedir. Okulumuz fizik, kimya, biyoloji öğretmenlerinin yıl boyunca öğrencileriyle birlikte gerek ders içi gerekse ders dışında yaptıkları deneyler, proje çalışmaları ve ders sonucu ortaya çıkan eserler sergilendi. 9.10. ve 11.sınıf öğrencilerimizin öğretmenlerin öncülüğünde yaptığı çalışmalardır. Bu sergideki çalışmalara 10 sınıf, ortalama 300 öğrencinin eseri bulunmaktadır” dedi. Öğretmenler ve öğrenciler tarafından hazırlanan projede yer alan çalışmalar büyük takdir topladı.