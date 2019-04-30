Okulun koridorlarını sokağa çevirdiler

Balıkesir'in Edremit Saniye Hüseyin Balya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde açılan ‘19 Mayıs Sokağı' halkın ilgi odağı oldu.

Okul müdürü Yücel Mercan, müdür yardımcıları Hatice Özkan, Garip Sunar ve okul büro yönetimi şefi Şükran Arıcan öncülüğündeki öğretmen ve öğrenciler okullarında çok farklı bir projeye imza attılar.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin dönüm noktası olan Büyük Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı tarih olan 19 Mayıs'ı, öğrencilerin daha iyi anlayabilmeleri için okulun koridorunu sokağa çevirdiler.

Sokağı ise, Türk Milleti Birinci Dünya Savaşı sonrasında kötüleşen koşullar içinde kurtuluş çareleri ararken, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basması ve “Kurtuluş” yolunu açması ile ilgili bilgilerle ile donattılar.

Sokağın ilk ziyaretçileri ise gaziler oldu. Hayranlıklarını ifade eden gaziler ve okul velileri okul yetkililerine teşekkür ettiler. Öğrenciler, anne ve babalarının sokağı görebilmek için okula geldiğini belirtirlerken sokağın 19 Mayıs tarihine kadar açık kalacağı öğrenildi. Öte yandan okulda 19 Mayıs'la ilgili söyleşiler, münazaralar düzenlendiğine dikkat çekildi.