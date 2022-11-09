‘Okutan Balıkesir Projesi' hayata geçiyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Türk Eğitim Vakfı (TEV) arasında ‘Okutan Balıkesir Projesi'ne dair iş birliği protokolü imzalandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; eğitimde fırsat eşitliği oluşturmak ve eğitim alma imkânına sınırlı ölçüde erişim sağlayan Balıkesirli gençlerin önünü açmak amacıyla, Türk Eğitim Vakfı ile birlikte önemli bir projeye imza attı. Balıkesir sınırları içerisinde ikamet eden ve maddi nedenlerle eğitimine devam etmekte güçlük çeken üniversite öğrencilerine burs desteğinin sağlanacağı ‘Okutan Balıkesir Projesi'ne yönelik protokol, düzenlenen tören ile imzalandı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamında gerçekleşen törene; Başkan Yücel Yılmaz'ın yanı sıra, Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürü Banu Taşkın, Türk Eğitim Vakfı Balıkesir Şube Yürütme Kurulu Başkanı Jale Bayraktar, TEV Kurumsal İletişim Müdürü Zeynep Canan Sülün, Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Mürsel Sabancı ve TEV Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

Apartmanlar adına burs fonu oluşturulabilecek

‘Okutan Balıkesir Projesi' ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve TEV iş birliği çerçevesinde; Balıkesirli apartman sakinleri, semtte ikamet eden ve maddi nedenlerle eğitimine devam etmekte zorlanan üniversite öğrencilerine karşılıksız eğitim desteği verecek. Projeye katılmak isteyen apartman sakinleri için Türk Eğitim Vakfı'nda ilgili apartman adına burs fonu oluşturulacak. Burs fonunda biriken destekler, Türk Eğitim Vakfı tarafından öğrencilere burs olarak verilecek.