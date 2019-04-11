Olay yerini gören dönüp dönüp tekrar baktı

Kamu ve sivil toplum kuruluşları ortaklığıyla hazırlanan 'Hayatın Sesini Duy' projesi uygulamalı olarak tanıtıldı. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı geçiş güzergahına, yürürken ve trafikteyken telefon ve kulaklık takmanın zararını anlatan olay yeri çizimi herkesi şaşırttı.

Balıkesir'de yürürken ve trafikte telefon kullanmanın ve kulaklıkla müzik dinlemenin zararını anlatan güzel bir projeye imza atıldı. 'Hayatın Sesini Duy' projesi vatandaşların büyük ilgisini çekti. Proje hakkında bilgi veren KADEM Balıkesir İl Başkanı Zeliha Kahraman, "Gelişen teknoloji hayatımıza cep telefonu, internet denilen olmazsa olmaz kavramları dahil etti. Bunlardan kaçmak, inkar etmek yerine eğitim ve farkındalık ile biz bu süreci nasıl iyi yönetebilirizi konuşmak gerektiğinin bilinciyle bizler önleyici bir kampanyayı bugün burada başlatmak istiyoruz" dedi.

Projenin önemine dikkat çeken Kahraman, "Yaya olarak yolda yürürken kulaklıkla iki kulağını birden kapatırsan sadece dinlediğin neyse ona odaklanırsın. O zaman da duyduğun son şey en sevdiğin şarkı olabilir. Bunu önlemek için, önce kendin için, ailen için, sende ümidini hiç kesmeyen ülken ve gelecek için kulaklığını çıkar, hayatın sesini duy" şeklinde konuştu.

Balıkesir İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ise, "Biz teknolojiyi hayatımızı kolaylaştırsın diye kullanmak istiyoruz. Aslında kim kimi kullanıyor bilemiyorum ama biz teknolojiyi kullanmak istiyoruz. Bundan vazgeçemiyoruz ve buna bağımlı hale geldik" dedi.

Teknolojinin insanlara hakim olmadan kullanılması gerektiğine dikkat çeken Zeybek, "Ben bir polis müdürü olarak bunu çok görüyorum. İnsanlar mesaj yazıyor araba kullanırken, insanlar görüntülü görüşme yapıyor araç kullanırken. İnsanlar hayatın sesini duymayınca hiç bir şeyin farkına varamıyor" şeklinde konuştu.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Küçükkapdan da destek verdikleri projenin önemine dikkat çekerek KADEM'i kutladı.

Yerdeki çizime bakan bazı vatandaşlar ise, "Bu güzel bir proje. İnsanlar birbirlerine çarpıyorlar. Yani kulaklığı elinde, telefon elinde hiç bir tarafa bakmıyorlar. Araçların altına girecek insanlar. Ondan sonra da şoför suçlu oluyor. Ama yayalarda da suç var" dedi.

Salih Tozan Kültür Merkezi önünde düzenlenen faaliyete Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Küçükkapdan ile vatandaşlar katıldı