Ölçü aleti kullanıcılarına son uyarı

Balıkesir Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Ali Aşuk ölçü ve ayar kanununa göre, kullandıkları ölçü aletleri ile ilgili süresinde muayene yaptırmayanlara tanınan ek 90 günlük sürenin 28 Mayıs tarihinde sone ereceğini hatırlatarak uyarıda bulundu. İl Müdürü Aşuk yaptığı açıklamada “1 Aralık 2018 tarihinden önce damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi geçmiş olduğu için cezai duruma düşmüş ölçü aletlerinin kullanıcıları, 28 Şubat 2019 tarihinden itibaren verilen 90 günlük süre 28 Mayıs 2019 tarihinde sone eriyor. Müdür Aşuk sözlerini şöyle tamamladı: 'Ölçü aleti türüne göre ilgili il müdürlüklerine, belediyelere ya da yetkili muayene servislerine periyodik muayene başvurusunda bulunmaları halinde, söz konusu fiilden dolayı herhangi bir idari para cezası ödemeksizin muayene ve damgasını yaptırarak ölçü aletini kullanabileceklerdir. 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununda yapılan değişiklikler kapsamında, Aralık 2018 tarihinden önce 15 'inci maddenin (c) bendinde belirtilen fiillerin işlenmesi nedeniyle cezai duruma düşmüş ölçü aleti kullanıcılarına tanınan muafiyet konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi ve söz konusu muafiyetin amacına ulaşması bakımından önem arz etmektedir”dedi.