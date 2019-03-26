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Öldürdüğü oğlunun cenazesinde taziyeleri kabul eden baba müebbet hapis cezası aldı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, 6 Şubat 2018 tarihinde 4 yaşındaki oğlunu öldüren babanın, cenaze törenine katılarak taziyeleri soğukkanlılıkla kabul ettiği görüntüler büyük tepki çekmişti.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 6 Şubat 2018 tarihinde 4 yaşındaki oğlunu öldüren babanın, cenaze törenine katılarak taziyeleri soğukkanlılıkla kabul ettiği görüntüler büyük tepki çekmişti. Katil zanlısı baba Hüseyin E. yargılandığı Burhaniye Ağır Ceza Mahkemesinde müebbet hapis cezasına çarptırıldı.


Çocuğunun araç içinde fenalaştığını söyleyerek hastaneye götüren ve ölümünden 14 gün sonra yaşadığı vicdan azabına dayanamayan Hüseyin E., 4 yaşındaki oğlu Kuzey Efe E.'yi susturmak isterken öldürdüğünü itiraf etmişti. 14 gün sonra suçunu itiraf eden Hüseyin E.'nin oğlunun cenazesinde taziyeleri soğukkanlılıkla kabul ettiği ortaya çıkmış ve bu görüntüler büyük tepki almıştı. Daha sonra katil zanlısı baba çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaklaşık bir yıl süren mahkeme sürecinden sonra katil zanlısı Hüseyin E. Burhaniye Ağır Ceza Mahkemesinde müebbet hapis cezasına çarptırıldı.


Kararı yetersiz bulan anne Melis Dilan A. cezanın ağırlaştırılmış müebbet cezasına çevrilmesi için bir üst mahkemeye başvuruda bulunduklarını ifade etti.

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