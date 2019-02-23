İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ölüm göz göre göre gelmiş

Balıkesir’in Balya ilçesine bağlı Bengiler Mahallesi’nde kömür madeninde 1 kişinin öldüğü kazanın göz göre göre geldiği öğrenildi.

Balıkesir'in Balya ilçesine bağlı Bengiler Mahallesi'nde kömür madeninde 1 kişinin öldüğü kazanın göz göre göre geldiği öğrenildi.


Balıkesir'in Balya ilçesine bağlı Bengiler Mahallesi'nde bulunan kömür madeninde dün meydana gelen olayda toprak kayması sonucu bir kepçe, operatörüyle birlikte suya gömüldü. 2 gündür suya gömülen kepçe operatörü Mahmut Durmaz'ı arama çalışmalarına bugün son verildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire başkanlığına bağlı sualtı ekipleri Durmaz'ın cansız bedenini sudan çıkardı.


Olayla ilgili jandarma ekiplerinin yaptığı araştırma sonucunda Durmaz ile iki arkadaşının havuzda biriken fazla suyu tahliye için çalışmalara başladıkları, bölgede iki günden bu yana çatırtı sesleri geldiği ve görevli maden mühendisi tarafından şirket saha yetkilisi M.B'nin uyarıldığı öğrenildi. Saha yetkilisinin ise uyarılara rağmen "tüm sorumluluk benim" dediği iddia edilirken, şantiye sorumlusu M.B. gözaltına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.