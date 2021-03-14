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Ölümlü kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Balıkesir’de Organize Sanayi Bölgesi’nde sollama yaparken iki tırın arasına girerek hayatını kaybeden sürücünün o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Balıkesir'de Organize Sanayi Bölgesi'nde sollama yaparken iki tırın arasına girerek hayatını kaybeden sürücünün o anları güvenlik kamerasına yansıdı.


Altıeylül ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde seyir halinde olan 10 D 9166 plakalı otomobilin yaptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sürücü sollama sonucunda park halindeki tır ile hareket halindeki tırın arasında sıkıştı. Kaza sonrasında otomobil kullanılamaz hale gelirken, sürücü S.K. ise olay yerinde hayatını kaybetti.

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