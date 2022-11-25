Ölümlü kazaların yolu için Başkan Bahçavan tarih verdi

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, birçok kazanın meydana geldiği Balıkesir-Kütahya D-230 yolunun, Kepsut-Dursunbey kısmının 15 Mayıs'ta tamamlanacağı müjdesini verdi.

Ölümlü birçok kaza ile gündemden düşmeyen Dursunbey-Kepsut yolunun Naipler bölgesinde yarım kalan viyadük sebebiyle kamuoyunda büyük tepkilere yol açan bölüm, 15 Mayıs 2023'e kadar tamamlanarak trafiğe açılacak.

Başkan Bahçavan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yasin Sagay ve Karayolları 14. Bölge Müdürü Umut Akyazı ile birlikte yolda incelemelerde bulundu. Dursunbey ilçe merkezinden başlayarak, Naipler viyadüğüne kadar incelemelerini sürdüren Başkan Bahçavan, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Başkan Bahçavan yaptığı açıklamada, “Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Yasin Sagay ve Karayolları 14. Bölge Müdürümüz Umut Akyazı ile birlikte Dursunbey Sülmen bölgesi ve Naipler viyadüğü arasında bulunan yolumuzda incelemelerde bulunduk. Yol genelinde talep ettiğimiz çalışmaları ve projeleri Bölge Müdürümüze bizzat sahada anlatma fırsatı bulduk. İnşallah yolumuz 15 Mayıs 2023 tarihine kadar, Kepsut Çevreyolu'nda devam eden çalışmaların olduğu bölüme bağlanarak tamamen duble olarak trafiğe açılmış olacak. İlgi ve alakaları için Bölge Müdürümüze ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimize teşekkür ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.