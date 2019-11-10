Ölümünün 81. yılında Atatürk Havran'da anıldı

Balıkesir'in Havran ilçesinde Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 81. yıl dönümünde gerçekleştirilen törenlerle anıldı.

saat 09:00 da 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda Atatürk Anıtına kaymakamlık ve belediye başkanlığı makamı çelenklerinin sunulması başlayan tören, Havran Kaymakamı Şeref Aydın ve Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, kurum amirleri, vatandaşların ve öğrencilerin katılımıyla saatler 09:05'i gösterdiğinde iki dakikalık saygı duruşuyla devam etti.

Saygı duruşunun ardından İstiklâl Marşı'nın söylenmesiyle çelenk sunma programı sona ererek Muzaffer Leman Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin hazırlamış olduğu anma programına geçildi.

Havran Kültür Merkezindeki programda saygı duruşunun yapılması ve İstiklal Marşı'nın söylenmesiyle başlayan program, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın Muzaffer Leman Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Kazım Koç tarafından yapılmasıyla devam etti. Okul öğrencilerinin okudukları şiirlerin yanı sıra, Atatürk Kronolojisinden derlemeler seslendirildi. “Atatürk ve Yaşlı Kadın” adlı canlandırma ile devam eden programda okul bünyesinde bulunan ana sınıfı 3 ve 5 yaş öğrencilerinin sergilemiş oldukları gösteriler büyük beğeni aldı.

Atatürk'ün sevdiği türkülere yer verilen bölümde; Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Arife Aydın ve Bilişim Teknolojiler Öğretmeni Ali Ercan, Tepeoba İlkokulunda görevli Adem Delibay'ın çalmış olduğu saz eşliğinde Çalın Davulları(Rumeli Türküsü), Bülbülüm Altın Kafeste(Selanik Türküsü) ve Çökertme(Muğla Türküsü) isimli türküleri seslendirdiler. Çökertme türküsünde Halk Oyunları Eğitmeni Vural Çakır'ın zeybek gösterisi ile eşlik etmesi salonda alkış aldı.

İlçe çapında 10 Kasım ile ilgili düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Ortaokullar arası resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin Havran Kaymakamı Şeref Aydın, liseler arası şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ise ödüllerinin Başkanı Emin Ersoy tarafından verilmesinin ardından program sona erdi.