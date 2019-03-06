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Önce okuma yazmayı öğrendiler, şimdi ortaokul diploması alacaklar

Burhaniye Halk Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği birinci kademe kurslarında okuma yazma öğrenen 4 kadın, şimdi de ortaokula hazırlık kursuna başlaması dikkat çekti.

Burhaniye Halk Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği birinci kademe kurslarında okuma yazma öğrenen 4 kadın, şimdi de ortaokula hazırlık kursuna başlaması dikkat çekti.


Halk Eğitimi Merkezi Salonu'nda düzenlenen ikinci kademe kursuna katlan kadınlar ortaokul diploması alabilmek için gösterdiği azim büyük takdirle karşılandı. Kursun haftanın 3 günü düzenlendiğini anlatan kurs öğretmeni Tufan Sarp, hanımların okuma azminin takdire değer olduğunu söyledi. Kadınların geçtiğimiz yıl birinci kademe kursunu tamamladıklarını anlatan Tufan Sarp, “Kursiyerlerimiz okuma yazmayı burada öğrendiler. Şimdi ise ikinci kademe kursuna katılıyorlar. Bu kursumuz 180 saat sürecek. Haziran ayında tamamlanacak. Kursiyerlerimiz ortaokul diploması sahibi olmak istiyorlar” dedi.

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