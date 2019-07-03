Önce yaya projesi Edremit'te hayata geçiriliyor

Balıkesir'in Edremit Belediyesi İçişleri Bakanlığı tarafından 2019'un 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı' ilan edilmesinin ardından kent genelinde okul önleri başta olmak üzere trafik ışıklarının bulunmadığı kavşaklarda 'Önce Yaya' görselleri çiziyor.

Edremit Belediyesi, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda ilçede 'Önce Yaya' projesini hayata geçiriyor. Okul önlerinden başlayarak kent genelinde hayata gerçekleştirilecek 'Önce Yaya' projesi Edremit ilçe merkezinde uygulanmaya başlandı.

Trafik Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından daha önceden belirlenen kavşak noktalarına Edremit Belediyesi ekipleri tarafından yaya geçitleri ve 'Önce Yaya' görselleri çiziliyor.

Edremit Belediyesi ekipleri tarafından yaya geçidi ve “Önce Yaya” görselleri trafik akışının yoğun olmadığı gece saatlerinde yapılıyor.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, “Yaya geçitlerindeki uygulama ile trafikte yaya üstünlüğünün sağlanması ve can güvenliğinin arttırılmasını amaçlanıyor. İlçemizde hem araç hem de yaya trafiğinin daha düzenli bir hale gelmesi için trafik ekiplerimiz ve Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çalışmaya devam ediyoruz” dedi.