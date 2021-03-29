Onlarca fidanı toprakla buluşturdu

Bazılarını tohumdan yetiştiren bazılarını ise Orman Şefliği veya ikili ilişkileriyle temin eden Turhan, fidanların bakımlarıyla da yakından ilgileniyor.

Hafta sonları ve mesai saatleri dışında zamanının fidanlarla geçiren 57 yaşında ki Nihat Turhan, 15 Temmuz Şehitleri anısına oluşturulan ve ilçe protokolünün de katılımıyla dikilen ve sonrasında kaderine terk edilen çam ve akasya fidanlarının da bakımını yapıyor. Kuruyan fidanların yerine yenilerini dikiyor ve fidanları koruma altına almak için uğraş veriyor. İlkokul öğretmeni Nihat Turhan, doğum yeri olan ilçenin kırsal Şevketiye mahallesinde de yüzlerce fidanın dikimini mahalle halkıyla birlikte gerçekleştirmiş. Turhan'ın tek üzüldüğü nokta ise fidanların bakım ve çevre düzenlemesiyle ilgili kurumların gerekli duyarlılığı göstermemeleri, yetebildiğince fidanların çevresel zararlardan korunması ve bakımı için çaba gösterebildiğini ancak bunun da yeterli olmadığından yakınıyor.