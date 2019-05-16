Onyedi Eylül Üniversitesinden iftar

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nin her yıl geleneksel olarak verdiği Ramazan ayı iftarı bu yıl Erdek'te yapıldı.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nin iftar yemeği bu sene Erdek Meslek Yüksek Okulu bahçesinde gerçekleştirildi. Erdek'te verilen yemeği sonrası bir konuşma yapan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, “Üniversitemiz, gelişimini sürdürüyor. Önümüzdeki dönemde de yeni bölümler ve programlar, lisans ve ön lisans programları açacağız. Bu arada üniversitemizin yapılaşması da sürüyor” dedi. İftardan sonra şükür duasını ise Erdek Müftüsü Adem Eser yaptırdı. Üniversitenin iftarına Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık, Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya, Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, Bandırma Ticaret Odası Başkanı Mehmet Kılkışlı, daire müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.