Op. Dr. Nazmi Başaran MHP Büyükşehir Belediye başkan aday adaylığını açıkladı

Dr. Nazmi Başaran düzenlediği basın toplantısında MHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığını açıkladı. Başaran “Sevdamız, memleketimiz Kuvay-i Milliye Şehri Balıkesir'imize hizmet etmeye talip olduk”dedi.

MHP İl teşkilatında basın toplantısı düzenleyen Dr. Nazmi Başaran düzenlediği basın toplantısında MHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığını açıkladı. Başaran'ın başta ailesi olmak üzere il ve ilçe teşkilatlarından gelen bir çok teşkilat üyesi yalmız bırakmadı. MHP Balıkesir İl Başkanı Orhan Dereli yaptığı açılış konuşmasında teşkilat olarak üretken belediyecilik, bütüncül yaklaşım birlikte yönetim anlayışı ile tüm belediyelere talip olduklarını söyledi. Dr. Nazmi Başaran MHP Genel Merkezine 29.Kasım itibariyle Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığı için başvuru yaptığını belirterek “Sevdamız, memleketimiz Kuvay-i Milliye Şehri Balıkesir'imize hizmet etmeye talip olduk. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli ve genel merkezimizin takdiriyle aday olmamız halinde İnanıyorum ki değerli hemşehrilerimin teveccühüyle bu kutsal görevi devralacağız. Bir hayalim var. Balıkesir'de yaşayan her vatandaşımızın refah içinde yaşayacağı, kalkınmış, her manada örnek bir Balıkesir hayalim var. Temiz, sağlıklı, kötü alışkanlıklardan uzak, zinde, ruhen ve bedenen mutlu ve sağlıklı , her inanç ve görüşten bireylerin huzur içinde bir arada yaşadığı bir toplum hayal ediyorum. Rabbim'in yardımı ve sizlerin teveccühüyle bunu başaracağımıza inanıyorum. Amacımız kimseyi karalamadan, kavga ortamından uzak kalarak, şeffaf, çözüm üreten, hesap verebilen, toplumla iç içe, tertemiz bir belediyecilik anlayışıyla memleketimize hizmet etmek. 29 yıl bu şerefli millete hizmet etmiş bir kardeşiniz olarak ,şimdi de doğup büyüdüğüm şehre hizmet etmeye talibim. Balıkesir'in sorunlarını ,vatandaşımızın dertlerini çok iyi biliyorum. Dersime çok iyi çalıştım. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak, sosyal hayatlarını zenginleştirecek, şehrimize artı değer katacak bir çok projemiz var. Seçim kampanyasına başladığımızda projelerimizi bir bir açıklayacağız”dedi.

Balıkesir'i Türkiye'nin yeni yüzü yapacağız

Amaçlarının 20 ilçe dahil olmak üzere 14 bin 272 metrekareye,1 milyon 200 bin vatandaşa eşit hizmet götürerek Balıkesir'i Türkiye'nin yeni yüzü yapmak olduğuna dikkat çeken Başaran “Çünkü bu şehir bunu hak ediyor. Kutlu davamıza, bu şerefli millete gönül vermiş biri olarak çok çalışacağız ve Allah'ın izniyle bunu başaracağız. Esnafımıza, kadınlarımıza, çiftçimize, gençlerimize, öğrencilerimize, bereket kaynağımız yaşlılarımıza, engellilerimize çok daha fazla değer göstererek toplumun her kesimine Allah'ın izniyle ulaşacağız ve sıkıntılarını gidereceğiz. Ayrıca 3 aralık dünya engelliler günü dolayısıyla da birkaç bir şey söylemek istiyorum. Engellilerimizin Cenab-ı Allah'ın bizlere birer emaneti olduğu anlayışıyla hareket edeceğimizin bilinmesini istiyoruz. Evet hepimiz birer engelli adayıyız. Kendimizi onların yerine koyacağız ve ona göre davranacağız. Onlar bizim özürlü değil özel vatandaşlarımız, bizim onlar için yapacağımız her iyi şey bir lütuf değil onların tabii haklarıdır. Biz insanı yaratılmışların en şereflisi olarak gören bir anlayışın mensubuyuz. Töremiz nedir? Töremiz insanı yaşat ki devlet yaşasın dır..Bizlerde insanımızı iyi şartlarda yaşatacağız ki devletimizde iyi şartlarda olsun”şeklinde konuştu.

Hiç kimse sıkıntısıyla yaşamaya mecbur kalmayacak

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket edeceklerinin sözünü verdiğini ifade eden Başaran “Hiçbir vatandaşımız sıkıntısıyla yaşamaya mecbur kalmayacak. Vatandaşımızın her ne sorunu olursa bize başvuracak. Bizler vatandaşımızın o sorununu çözmeden onu yollamayacağız. Bununla ilgili projemiz hazır. Sizlere birkaç başlık altında Belediyecilik anlayışımızı aktarmak istiyorum. Kentin sıkıntılarını sahada görüp tespit eden. Dürüst ve şeffaf bir tutumla ve düzenli aralıklarla denetime açık olan Katı atıklardan çevreye zarar vermeden kurtulan, atık su arıtımı ve benzeri konularda kalıcı geri dönüşüm projeleri geliştiren. Bir gününü engelli vatandaşlarla geçirip, onların kentin fiziki yapısından kaynaklanan sorunlarıyla empati kurarak hayatlarını kolaylaştıran projeler gerçekleştiren. Toplu taşıma ve ulaşımda en az 30 yıl sonrasını da hesaba katan projeleri hayata geçiren. Bireylerin geçim sıkıntısı yüzünden göçe zorlanmadığı bir kent hedefleyen. Vatandaşın cebinden alan değil, vatandaşın refahını yükselten. Açtığı çukuru mümkünse o gün kapatan, değilse yurttaşın düşüp can ve mal kaybı olmayacağı makul tedbirleri alan. Vatandaşın Yanına oturup çayını içip derdini paylaşabileceği, ulaşılabilir olmak. Projesini oluştururken kentliyle paylaşan, uygularken fikrini ve olurunu alan, katılımcı olan. Ben bilirim, ben yaparım egosu olmayan, karşısındakini dinleyen, istişare etmeyi bilen, her türlü fikir, görüş, düşünceye ve de vatandaşlar ile çalışanlarına saygısı olan. Makama yakışır, edep ve adabına uygun hareket eden. Toplumun her ferdine saygılı olan. Yapılan her işin arkasında mesleki bilgi ve beceri ile durabilen, yapılan ve yapılacak olan işleri yapboza çevirmeden her türlü detayı değerlendiren, yaparken de ciddi anlamda kontrol mekanizmasını çalıştıran, denetleyen. Kısaca üreten, çalışkan bir belediyecilik anlayışı. Bu vesileyle bir kez daha tüm hemşehrilerimi saygı ve sevgiyle selamlıyor, çıktığımız bu kutlu yolun hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum”şeklinde sözlerini tamamladı.