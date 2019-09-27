İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Operasyonda 12 uyuşturucu taciri yakalandı

Balıkesir polisi il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu tacirliği yapan 12 kişiye operasyon düzenledi.

Adli makamlara çıkarılan şahıslardan 2 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik yapılan 6 operasyonda 12 şahıs yakalandı. Polis ekiplerinin yakalanan şahısların ikamet ve üst aramalarında; 9 kilo 101,34 gram Esrar, 3,52 gram Bonzai maddesi, 1,27 gram Skunk maddesi, 410 adet uyuşturucu hap, 38 kök Kenevir Bitkisi, ve 1 adet çalışır vaziyette dijital hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak adli makamlara sevkedilen Z. B. ve E. B. tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.