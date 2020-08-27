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Ören kazı alanı yenilendi

Balıkesir’in Burhaniye Belediyesi Ören meydanda yapılan kazı alanının çevre düzenlemesini gerçekleştirdi.

Balıkesir'in Burhaniye Belediyesi Ören meydanda yapılan kazı alanının çevre düzenlemesini gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda ayrıca ziyaretçilerin güvenliği için alanın etrafına çit çekildi.


13. 14. yy da antik liman olarak kullanılan ve kazı çalışmalarına Burhaniye Belediyesinin de desteğiyle 2012 yılında başlanan ve Ören meydanı arkeolojik kazı alanı yeni düzenlemesiyle seyire açıldı.


İlk olarak etrafının peyzaj düzenlemesiyle yeşillendirildiği kazı alanı daha sonra ziyaretçilerin güvenliği için 1 metre yüksekliğinde estetik çitle çevrildi. Işıklandırma çalışmalarının da yenilendiği kazı alanına ayrıca yapılan arkeolojik çalışmalarla ilgili bilgi levhaları da yerleştirildi.

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