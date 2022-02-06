Ören'deki Burhaniye Belediyesi yüzme havuzu ve tesisi ticaret odasına tahsis edildi

Balıkesir'in Burhaniye Belediyesi'ne ait havuz ve sosyal tesisi mecliste alınan kararla Ticaret Odasına tahsis edildi

Burhaniye Belediyesi tarafından engelli bireylerin topluma kazandırılması için özel tasarlanan ve öncelikli faydalanabilecekleri havuz, spor alanları, tenis kortları, çocuk oyun alanları da bulunan tesis, Belediye Meclisinin oy birliği ile aldığı kararla 7 yıllığına Burhaniye Ticaret Odasına tahsis edildi.

Daha önce işletmesini Burhaniye Belediyesinin yaptığı ve Ören Plajı Müşerref Hekimoğlu gezinti yolu üzerinde denize sıfır konumda olan tesiste, sosyal aktivitelerin yanı sıra kumsal da iskele ve beach hizmeti de yer alıyor.

Belediye meclisinde, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Birliği Kanununun 4. maddesinde belirtilen hüküm gereği; Ticaret Odası Kamu Kurumu niteliğinde meslek kuruluşu sayıldığından 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e ve 75/d maddeleri çerçevesinde 7 yıllığına bedelli olarak tahsis edilmesi yönünde şubat ayı olağan meclis toplantısında oy birliği ile karar alındı.