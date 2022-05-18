Organik köy, çok yakında Balıkesir'de

Tarım ve hayvancılık alanında üretilen ürünlerin marka değeri yüksek mamullere dönerek gastronomi şehri Balıkesir'e değer katması için hazırlanan projelere yenileri eklenmeye devam ediyor.

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanarak uygulama süreci devam eden Organik Köy Projesi'nde sona doğru emin adımlarla gidiliyor.

İl Müdürü Erkan Alkan Organik Köy olarak belirlenecek olan yerlerden biri olan Burhaniye kırsal mahallelerinden Kırtık'ta incelemelerde bulundu.

Kırtık'ta ikamet eden üreticiler ve mahalle sakinleri ile bir araya gelen İl Müdürü Erkan Alkan bölgede ki organik üretim alanlarında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Burhaniye İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muhsin Pala ile Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlı Şube Müdürü Vekili Erol Ziyadoğlu'nun da hazır bulunduğu ziyarette İl Müdürü Erkan Alkan Kırtık Mahallesinin organik üretim alanlarının büyük bir bölümünü oluşturan yaylaya çıkarak organik üretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.