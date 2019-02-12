Organize suç örgütü üyesi 6 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre Cumhuriyet Savcısının tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk ettiği zanlılardan G.T., A.Ö., G.K., S.K., O.Ç. ve H.Ç. tutuklandı.

Balıkesir'de Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri suç örgütü üyelerinin cebir ve şiddet uygulayarak haksız çıkar temin ettiklerini tespit edince operasyon için düğmeye bastı. Çetenin silahlı adamları ile birlikte insanlar üzerinde yıldırma, korkutma ve sindirme gücünü kullanarak kendilerine ve başkalarına haksız ekonomik kazanç sağladıkları, piyasaya faizle para verdikleri, çek ve senet tahsilatı yaptıkları belirlendi.

Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonda 11 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, çelik yelek, çok sayıda çek ve meblağ kısımları boş bırakılan senet ve 34 bin 100 lira ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 zanlının, suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek, suç örgütüne üye olmak ve suç örgütü adına faaliyetlerde bulunmak, suç örgütünün faaliyetleri içerisinde; nitelikli yağma, tefecilik, tehdit" suçlarından adliyeye sevk edildi. Adli makamlara sevk edilen 6 zanlı G.T., A.Ö., G.K., S.K., O.Ç. ve H.Ç. tutuklanarak, ceza evine gönderildi.