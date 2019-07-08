Orman Bölgede değerlendirme toplantısı

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ormancılık faaliyetleri ve programlarının gerçekleşmelerinin görüşülerek 2019 yılı Haziran ayı sonu itibariyle varılan hedeflerin değerlendirildiği toplantı, Yangın Harekat Merkezi'nde gerçekleşti. Bölge Müdürü Metin Kırcı'nın başkanlığında gerçekletirilen toplantıya Bölge Müdür Yardımcısı Zafer Çetin, Şube Müdürleri, İşletme Müdürleri ile Bölge Müdürlüğü Avukatı katıldı. Bölge Müdürü Metin Kırcı yaptığı açılış konuşmasında; “Bu sene işimiz 2018 Yılından çok daha fazla, 2019 yılını da başarılı bir şekilde tamamlayacağımıza inanıyorum. Çalışmalarımızda biraz daha gayret edelim. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi. Bölge Müdürü Metin Kırcı'nın açılış konuşmasının ardından sırasıyla Şube Müdürleri program ve gerçekleşmelerle ilgili sunum yaptılar.