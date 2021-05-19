Orman bölgenin ateş savaşçıları mücadeleye hazır

Orman Bölge Müdürü Birol Dündar'ın Başkanlığında gerçekleşen tatbikata; Bölge Müdür Yardımcısı Nejdet Güdül, Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Osman Onat, Balıkesir ve İvrindi İşletme Müdürleri ile Müdür Yardımcıları, İşletme Şefleri, Orman Muhafaza Memurları ile orman yangınlarıyla mücadele hizmetlerinde çalışan işçilerimiz katıldı.

Pandemi kurallarında gerçekleşen Tatbikatta;

Orman yangınlarını söndürmede kullanılması düşünülen 3 F maddesi, ilgili şirket yetkililerince tanıtımı yapılıp uygulamalı olarakta; karaçaltıların olduğu bozuk bir sahada kontrollü olarak ateş yakılarak denendi.

Balıkesir Altıeylül İlçesine bağlı Küpeler mıntıkası civarında gerçekleşen tatbikatımızın devamında yangın söndürme ekipleri, belirlenen mesafeye en kısa sürede yangın söndürme hortumu çekip, su ve köpük sıkarak sezona hazır olduklarını gösterdiler.

Bölge Müdürümüz Birol Dündar konuşmalarında; “Koruyucu ekipmanlarınızı, kıyafetlerinizi kullanmaktan imtina etmeyin. Bu kıyafetleriniz ve ekipmanlarınız sizlerin can güvenliğinizi sağlayacak olup, yangından koruduğu gibi iki duman arasında kaldığınızda boğulmanızı engelliyor o yüzden bunları yangın esnasında kullanmak zorundasınız. Ekipte boş kaldığınız zamanlarda gerçek yangın esnasında yapılacak çalışmaların antrenmanlarını yaparak elinizi ve kendinizi hızlandırmayı hedefleyin. Yangın sadece yangın söndürme ekibinin yangını değil hepimizin yangınıdır.”

Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Osman Onat tarafından; olası yangınlarda nasıl davranılacağı, yangın ekipmanlarının neler olduğu nasıl kullanılacağı, yangın organizasyonunun nasıl işlediği konularında teorik eğitim verildi.

Makine Mühendisi İhsan Erol tarafından; arazöz, su ikmal aracı ve ilk müdahale araçlarından oluşan yangın söndürme araçlarının ve üzerindeki su pompalarının teknik özellikleri, kullanma şekilleri ve orman yangınlarına müdahale şekilleri konusunda tatbiki ve uygulamalı bilgiler verildi.