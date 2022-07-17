İhlas Haber Ajansı

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Orman Genel Müdürü Karacabey: "Hava kararmadan yangını kontrol almış oluruz"

Balıkesir’in Kepsut ilçesinde devam eden orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ederken, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey yaptığı açıklamada hava kararmadan yangını kontrol altına alacaklarını söyledi.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde devam eden orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ederken, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey yaptığı açıklamada hava kararmadan yangını kontrol altına alacaklarını söyledi.



Havadan 11 helikopter, 5 uçak, karadan ise 29 arazöz ve 300 personelle söndürme çalışmalarının devam ettiği bölgede incelemelerde bulunan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "Şu an itibariyle yangını kontrol altına almak için çalışmalarımız devam ediyor. Çok büyük oranda kontrol altına da aldık diyebiliriz. İnşallah hava kararmadan tamamen kontrol altına almış oluruz" diye konuştu.

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