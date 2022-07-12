Orman İşletme şefliğinden piknik alanlarına sürekli kontrol

Kurban Bayramı tatili nedeniyle vatandaşlar piknik yapmak için doğal ortam ararken Manyas Orman İşletme Şefi Eren Cesur ve Kartalkaya Orman Şefi Mustafa Şen ile birlikte iki ayrı ekip halinde özellikle piknik alanı olarak yoğun olarak gidilen Ketenlik deresi, Soğuksu Göleti ile orman yakınlarında piknik yapanları uyaran ekipler akşam saat 20.oo'den sonra piknik alanlarında kimsenin kalmasına izin vermiyorlar. POiknikçileri özellikle mangal atığı ateşleri çok iyi söndürmelerini ve etrafta cam şişe vb. gibi yangına neden olabilecek nesne bırakılmaması konusunda uyarıyorlar.