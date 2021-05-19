Orman Köylüsüne ceviz ve zeytin fidanları Orman Müdürlüğünden

Bandırma İlçesi Yeşilçomlu Mahallesinde 3 bin 200 adet ceviz fidanı 2017 yılında, Bandırma Hıdırköy Mahallesinde ise 10 bin 832 adet zeytin fidanı 2018 yılında dikilerek Mahalle sakinlerine dağıtımları ücretsiz olarak Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.

Balıkesir Orman Bölge Müdürü Birol Dündar beraberinde; Bölge Müdür Yardımcısı Nejdet Güdül, Bandırma Orman İşletme Müdürü Taner Nişancı, Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefi Vekili İsmail Şen ile birlikte Bandırma Orman İşletme Müdürlüğünün Merkez Şefliğinde bulunan Gelir Getirici Tür Sahalarının kontrolünü yaparak sahaların başarılı olduğu görüldü.