Orman yangınları ile mücadele komisyonu toplandı

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'nın Başkanlığında gerçekleşen toplantıda açılış konuşmasını Orman Bölge Müdürü Metin Kırcı yaptı. Kırcı, 2018 yılında Vali Ersin Yazıcı ve kurum amirlerinin katkıları sayesinde çok ciddi anlamda her hangi bir sıkıntı yaşamadığına dikkat çekerek “İnşallah 2019 yılı da kazasız belasız en az yangınla en az hasarla geçer diye temenni ediyorum” dedi.

“Yangın riski yüksek alanlarımız var”

Vali Yazıcı ise, tüm kurumların orman yangınları konusunda kendi üzerine düşen görevleri bilmesi gerektiğine vurgu yaparak, “Kimin hangi kurumla iletişim halinde olacağının organize edilmesi önemli. Balıkesir orman yangınları açısından riskli bir bölgedir. Yangın riski yüksek alanlarımız var. Bunun için de okullarda öğretmenlerimize, ibadethanelerimizde ise din adamlarına önemli sorumluluklar düşmekte, ağacın ve ormanın önemini her fırsatta anlatmaları gerekmektedir. Yapılacak olan işbirliği için şimdiden teşekkür ediyor ve şükranlarımı arz ediyorum. Büyük emekle oluşturulan ormanları gelecek kuşaklara aktarmak için yangın gibi önemli afetten korumak için devletimizin tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla tedbirleri gözden geçirdik. Hazırlıklarımızı bitirmiş bulunuyoruz inşallah kazasız bir sezon geçiririz. Gelecek kuşaklara yeşil bir Balıkesir bırakmak için çalışmaya devam ederiz" şeklinde konuştu.

Balıkesir için alınması gereken önleyici yangın tedbirlerinin belirlenmesinin ardından 2019 yılının orman yangınları bakımından en az hasarla geçmesi dilekleri ile toplantı sona erdi. Toplantıya İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, İl Jandarma Komutanı J.Kd. Albay Murat Kınay, Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Daire Başkanı Halil Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop, DSİ 25. Bölge Müdürü Rahmi Şahin, İl Müftü V. Hasan Başkırık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Yönetim Şube Müdürlüğü Muharrem Günvaran, Meteoroloji Müdürü Erhan Güven, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Mahmut Demir, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü İlker Baldan ile Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonunda bulunan kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.