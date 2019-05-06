Orman Yangınları İle Mücadele Komisyonu toplandı

Balıkesir'in Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı başkanlığında, ilgili kurum ve kuruluşların amirlerinin katılımı ile orman yangınları ile ilgili mücadele komisyon toplantısı gerçekleştirildi.

Yaz aylarının başlamasıyla beraber Edremit ve Kazdağlarında yaşanması muhtemel orman yangınlarının önlenmesi, yangın sırasında alınacak tedbirler ve yapılması düşünülen çalışmalar hakkında görüşüldüğü, kurumlar arası koordinasyon ve sorumluluklar ile ilgili önemli kararların alındığı toplantıda özellikle orman yangınları konusunda vatandaşların bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturulması konuları ele alındı.

Toplantıya; Kaymakam Ali Sırmalı, Belediye Başkanı Yrd. Tayfun Gerkuş, İlçe Jandarma Komutanı Özkan Kavak, İlçe Emniyet Müdürü Zafer Sönmez, 19. Motorlu Piyade Tugayı Asb.Kd.Bçvş. Mustafa Bina, Edremit Orman İşletme Müdürü Barış Tamer Kilis, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Recep Özbudak, Edremit İlçe Müftülüğü Edip Akyol, Karayolları 29. Şube Sorumlusu Resul Sayır, UEDAŞ Sorumlusu Mehmet Faruk Bozan, Kazdağı DKMP Şefi Yasin Özerhan, İlçe Sağlık Müdürü Dr. İbrahim Burak Can, İlçe Meteoroloji Müdürü Selçuk Köroğlu katıldı.