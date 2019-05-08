Ormancılar yangın sezonuna hazır

Edremit, Bandırma, Sındırgı, Bigadiç, Dursunbey, Alaçam ve Balıkesir Orman İşletme Müdürlüklerinde tamamlanan eğitimlerde personeller orman yangınlarında; doğru karar verme, hızlı hareket etme ve karşılaşabilecekleri sorunları çözme ile becerilerini arttırmaları amaçlandı.

İşletme Müdürleri, işletme müdür yardımcıları, işletme şefleri, orman muhafaza memurları ile orman yangınlarıyla mücadele hizmetlerinde çalışan İşçilerin katıldığı eğitimlerde; Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Osman Onat tarafından olası yangınlarda nasıl davranılacağı, yangın ekipmanlarının neler olduğu nasıl kullanılacağı, yangın organizasyonunun nasıl işlediği konularında teorik eğitim verildi.

Makine Mühendisleri Arif Terzioğlu ve İhsan Erol tarafından; arazöz, su ikmal aracı ve ilk müdahale araçlarından oluşan yangın söndürme araçlarının ve üzerindeki su pompalarının teknik özellikleri, kullanma şekilleri ve orman yangınlarına müdahale şekilleri konusunda tatbiki ve uygulamalı eğitim verildi.

İş Güvenliği Uzmanları tarafından; iş sağlığı ve güvenliği mevzuatındaki gerekli bilgiler, orman yangınları ile mücadele çalışmaları esnasında çalışanların uymaları gerektiği güvenlik önlemleri ve koruyucu donanımlarını kullanarak tehlikelere karşı kendilerini nasıl koruyacakları konularında bilgiler verildi.