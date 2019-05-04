Ormanda kaybolan yaşlı adam bulundu

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde Perşembe gününden beri kayıp yaşlı adam jandarma ve AFAD ekiplerinin araması sonucu ormanlık alanda bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 2 Mayıs'ta saat 20.40 sıralarında Kepsut İlçe Jandarma Komutanlığına telefonla yapılan ihbarda; Kepsut ilçesi Armutlu Mahallesi'nde ikamet eden görme engelli olan T.N. isimli 70 yaşlarındaki bir kişinin sabah saatlerinden itibaren kayıp olduğu bildirildi. Alınan ihbar üzerine Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından devriyeler, sivil ekipler ve iz takip köpek timi kayıp şahıs T.N.'yi aramak üzere Kepsut ilçesi Armutlu Mahallesi ve çevresinde görevlendirildi. Kepsut İlçe Jandarma Komutanlığınca kayıp şahıs olayı hakkında Balıkesir AFAD Müdürlüğüne de bilgi verilerek ve AFAD'ında arama faaliyetlerine katılması sağlandı.

Jandarma ve AFAD ekipleri İz Takip Köpek Timi ile yaptıkları aramada kaybolan yaşlı T.N.'yi Kepsut ilçesi Armut Mahallesi Şıpka mevkisine 5 kilometre uzaklıkta ormanlık alanda buldu. Yaşlı adam ekiplerce bölgeye çağrılan ambulans ile hastaneye sevk edilirken sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Yaşlı adam daha sonra adli makamların talimatıyla ailesine teslim edildi.