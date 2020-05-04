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Ormanlarda biyolojik savaş

Balıkesir Bölge Müdürlüğünde orman zararlılarıyla mücadele çalışmaları biyolojik, mekanik yollarla çevreye zarar vermeden yapılıyor.

Kesinlikle kimyasal mücadele yöntemleri kullanılmıyor.


Balıkesir Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında çok görülen ve çam ibrelerini yemek suretiyle zarar veren Çamkese Böceği (Thaumetopoea pityocampa)'nın mücadelesi de yine mekanik veya biyolojik yolla yapılıyor. Bu kapsamda Çamkese Böceğinin yırtıcısı olan Calasoma sycophanta adlı böcek Edremit İşletme Müdürlüğüne bağlı Burhaniye Şefliğinde kurulmuş olan laboratuvarda yetiştiriliyor. Bu laboratuvarda her sene 8 bin adet Calasoma sycophanta larvası yetiştirilerek ormanlara salınıyor. Bu larvalar çamkese böceği tırtıl ve pupalarını yiyerek besleniyor ve böylece çamkese böcekleri ile çevreye zarar vermeden mücadele ediliyor.


Bu çalışmalar her sene Şubat-Mayıs ayları arasında tekrarlanmakta. İçinde bulunduğumuz yılda da muhtelif yerlere Calasoma larvaları bırakılma işlemine devam ediliyor.

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