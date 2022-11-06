Ormanlık alanda çıkan yangın korkuttu

Balıkesir'in Gönen ilçesi Keçeler-Tütüncü mevkiinde yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Gönen ilçesine bağlı Keçeler-Tütüncü kırsal mahallesi yolu üzerinde Çiçekkent mevkiinde çıkan yangın yerleşim yerlerine yakın olması sebebiyle köylüleri korkuttu. Yangına Balıkesir Büyükşehir itfaiyesi Gönen Grup Amirliği ekipleri tarafından müdahale edilerek kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları tamamlanan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.